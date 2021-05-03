Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Санкции против ответственных за «подавление демократии» в Гонконге намерены ввести власти США. Об этом 3 мая заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.

Как пояснил Блинкен, Китай фактически «подавил демократию» в Гонконге, поэтому администрация Белого дома намерена предпринять ряд действий против ответственных за это. В частности, госсекретарь США уточнил, что будут введены санкции, в том числе запрет на въезд в Соединённые Штаты.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что КНР призывает США прекратить вмешательство во внутренние дела Китая в целом и в дела специального административного района Гонконг в частности.

В ответ на это Палата представителей конгресса США в апреле текущего года приняла резолюцию, содержащую призыв к американскому правительству не ослаблять санкционное давление на Китай в связи с ситуацие1й в Гонконге.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские конгрессмены осудили китайское правительство, а также региональное правительство Гонконга за действия, нарушающие права и свободы граждан региона и призвали власти США продолжить санкционное давление на КНР.

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