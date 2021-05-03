Ричмонд , США, , 03:47 — REGNUM Акцию, посвящённую памяти жертв трагедии, произошедшей семь лет назад в Доме профсоюзов в Одессе, прошла в городе Ричмонде в американском штате Вирджиния. Об этом 2 мая сообщил телеканал «Россия 24».

Активисты из организаций «Помни Одессу: солидарность с антифашистским народом Украины» и «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» вышли к зданию федерального суда с плакатами, на которым крупным чёрным шрифтом были написаны лозунги в поддержку жителей Одессы.

Также участники акции призвали власти США прекратить поддержку фашистского режима на Украине и проведения международного расследования трагедии в Одессе, жертвами которой стали 48 человек. Кроме того, организаторы мероприятия потребовали от властей США прекратить поддержку украинского правительства в его войне против жителей Донбасса. Всего в мероприятии приняли участие 20 человек, оно стало самым массовым, по сравнению с прошлыми годами.

Как отметили организаторы акции, люди, узнававшие от них впервые о произошедшем в Одессе, были шокированы и возмущены тем, что об этой трагедии не рассказывают на международном уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по инициативе России, очевидцы трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов Одессе в 2014 году, выступят на неформальной встрече Совета безопасности ООН.

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