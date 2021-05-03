3 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 10:34 — REGNUM Заявление Триполи в адрес Анкары

Степан Бакалович. Триполи. 1921

Как сообщает TR724, председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри сделал новое заявление относительно соглашения о военном сотрудничестве и меморандума о делимитации морских границ, подписанных Ливией и Турцией в 2019 году. По словам Халеда аль-Мишри, Триполи придерживается всех соглашений о военном сотрудничестве, подписанных между Турцией и Ливией. «Что касается заявлений министра иностранных дел Наджлы Мухаммед аль-Мангуш, на которое ссылается итальянское информагентство, мы подтверждаем, что мы придерживаемся соглашений с Турцией и соглашений, ранее подписанных с другими странами», — отметил он.

Турции отказано в членстве в ЕС

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, Европейский совет по международным отношениям одобрил отчет Европейского парламента о докладах комиссии по Турции на 2019−2020 годы, в котором особое внимание обращается на нарушения прав человека в Турции. В отчете подчеркивается, что Турции отказано в членстве в ЕС из-за тотального попрания законов. «Самый неутешительный» из всех ранее подготовленных Европарламентом докладов по Турции, был принят большинством голосов. «В законодательстве Турции наблюдается значительный регресс. Опасения относительно восстановления верховенства закона не устранены. Турция стремительно отступает от ценностей ЕС. Эта ситуация довела отношения между Брюсселем и Анкарой до глубочайшего за всю историю кризиса», — говорится в докладе. По словам Санчеса, доклад, резюмирующий события, произошедшее за последние два года, содержит самую резкую критику в адрес Турции.

Рекордное число просителей убежища

Согласно сообщению турецкой редакции Euronews, в период с 2015 по 2020 годы количество турецких граждан, подавших в страны ЕС прошение о предоставлении убежища, увеличилось на 500%. Коэффициент предоставления убежища турецким гражданам в 2016 году составил 21%, в 2019 году — 51% и в 2020 году — 43%. Из числа находящихся под защитой лиц, около 128 тысячам был предоставлен статус беженца, 81 тысяче — гуманитарный статус и 72 тысячам — статус вторичной защиты. Самое большое число просителей убежища приняла Германия — 98 тысяч человек, далее следуют Испания — 51 тысяча, Греция — 36 тысяч, Франция — 29 тысяч и Италия — 21 тысячу.

Германия начала депортировать владельцев серых паспортов

Как передает газета Sözcü, Германия начала «выставлять счета» за аферу с «серыми паспортами». На основании данных, полученных из Турции, немецкие власти начали депортировать владельцев «серых паспортов». Министерство внутренних дел Германии провело расследование по факту взяточничества и международной торговли людьми в связи с инцидентом с вывозом в страну групп людей со служебными паспортами, обеспечивающими безвизовый въезд на территорию иностранного государства, и начало депортацию причастных к нему лиц. В отношении замешанных в данном деле муниципальных служащих возбуждено судебное расследование.

532 ареста за сутки

Как сообщает Aktif Haber, в понедельник, 26 апреля, в рамках «охоты на ведьм» была проведена масштабная операция против членов движения «Хизмет» и диссидентов. В рамках совместного расследования прокуратуры провинций Измир и Стамбул против представителей вооруженных сил Турции на основании показаний лиц, утверждающих, что им звонили со стационарных телефонов и таксофонов, были выданы ордера на задержание 532 человек, 459 из которых являются действующими офицерами и солдатами в 62 провинциях, в том числе в провинции Измир и Стамбул, а также в Северном Кипре.

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции введен полный локдаун

Согласно сообщению FOX TV, после анонсирования решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о полном локдауне из-за всплеска пандемии коронавируса, МВД Турции направило циркуляр «О мерах полного закрытия» в 81 губернаторство. Согласно решению президента, в рамках реализации новых противоэпидемических мер, полный локдаун вводится с 19:00 часов 29 апреля до 05:00 часов 17 мая. Объекты общественного питания в комендантский час будут работать исключительно на вынос. Все государственные учреждения, за исключением медицинских и правоохранительных, будут оказывать услуги с привлечением минимального количества персонала, не превышающего 50% от общей численности. Объекты размещения смогут оказывать услуги лишь тем, кто имеет разрешение на поездку по вынужденным обстоятельствам. Лицам, у которых нет подобного разрешения, будет отказано в продаже билетов на любые виды общественного транспорта.

Эрдоган представляет угрозу для национальной безопасности страны

Как передает газета Cumhuriyet, на заседании парламентской группы лидер оппозиционной Республиканской народной партии (РПН) Кемаль Кылычдароглу заявил, что председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган стал представлять угрозу для национальной безопасности страны. Кылычдароглу подчеркнул, что Турция утратила свою экономическую независимость, а 128 миллиардов долларов из резерва Центрального банка кому-то просто подарили. Лидер РНП сравнил ответ турецкого президента американскому лидеру Джо Байдену с кошачьим мяуканьем, заявив, что ответ Эрдогана прозвучал не как рык льва, а как мяуканье маленького котенка.

Степан Бакалович. Триполи. 1921

В Турции увеличился уровень бедности

Как сообщает газета Dünya Ekonomi, согласно отчету о мониторинге экономической ситуации в Турции, опубликованному Всемирным банком, в 2009 году уровень бедности вырос на 10,2%, а в 2020 — на 12,2%. Добиться показателей, которые были до пандемии, Турции будет довольно проблематично. В отчете также отмечается, что Турция стала одной из немногих стран Большой двадцатки, которой, благодаря таким мерам, как «кредитный бум», в 2020 году удалось добиться положительного экономического роста, однако это привело к росту инфляции, сокращению международных резервов, ослаблению национальной валюты, резкому росту дефицита текущего счета и финансовому стрессу в компаниях.

Заявление министра здравоохранения о вакцине «Спутник V»

Как передает канал NTV, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о достижении договоренности по производству российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Турции. По его словам, определенное количество готовой вакцины будет отправлено в Турцию до начала совместного производства. «Соглашение о производстве вакцины «Спутник V» подписано. Производство анонсировано. Прежде чем приступить к производству вакцины «Спутник V», мы заключили соглашение на поставку готовой вакцины. Через пару дней станет известно, сколько доз вакцины будет поставлено. Мы сообщим, на поставку какого количества доз заключено соглашение», — сказал Коджа.

Закрытая из-за коронавируса пекарня в Измире (Турция). (сс) Maurice Flesier

В Германии нависла угроза распространения движения «Улькюджюлюк»

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, в последнее время на повестке дня в Германии часто стоит вопрос ультраправых и антисемитских движений среди иммигрантов турецкого происхождения и их организации. Во главе этих групп стоят члены турецкого националистического движения «Улькюджюлюк». Согласно результатам исследования, проведенного в Германии, «Улькюджюлюк» является одним из самых сильных ультраправых движений, насчитывающим 18 500 членов, и представляет собой опасность для евреев, курдов, алевитов, христиан и других групп меньшинств.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Российская вакцина «Спутник V» будет производиться в Турции. Российский фонд прямых инвестиций заявил о достижении договоренности с турецкой фармацевтической компанией Viscoran İlaç в отношении производства российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

Стало известно, что после того, как министерство юстиции Турции объявило в международный розыск и инициировало вопрос об экстрадиции из Албании основателя и управляющего турецкой криптовалютной биржи Thodex Фатиха Фарука Озера, обвиняемого в краже 2 миллиардов долларов, Интерпол выдал на него «красный бюллетень».

Чемпион Азии по версии WBC боксер Унсал Арык вышел на бой с Александром Кувацем в футболке с надписью «Диктатор, где 128 миллиардов долларов?»

Королевского ордена, ежегодно вручаемого в Нидерландах за активную волонтерскую деятельность, удостоены Мевлют Йылмаз и Фатьма Лапчин-Йылмаз, проживающие в Амстердаме и осуществляющие деятельность в социальной и культурной сферах.

Предложение о создании межпарламентских групп дружбы между Великим национальным собранием Турции и Палатами представителей Египта и Ливии было одобрено на заседании Генеральной ассамблеи Великого национального собрания Турции.

Губернаторство Бартына объявило о применении мер дисциплинарных взысканий в отношении служащих и работников, заразившихся коронавирусом! Так что болеть теперь запрещено.

Предприняты шаги по «официальной нормализации» отношений между Турцией и Египтом, созданы группы дружбы. Предложение о создании межпарламентских групп дружбы между Великим национальным собранием Турции и Палатами представителей Египта и Ливии было одобрено на заседании Генеральной ассамблеи Великого национального собрания Турции.

Как передает Reuters, крупные турецкие банки не хотят финансировать проект по строительству канала «Стамбул».

Федеральные агенты провели обыск в квартире экс-адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани на Манхэттене в рамках уголовного расследования его деятельности в Украине. Это событие также представляет опасность и для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, так как Джулиани также является адвокатом Резы Зарраба, который выступал с заявлением в отношении Эрдогана.