Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Намерения администрации Белого дома закрыть тюрьму для международных террористов на базе Гуантанамо подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сообщил 3 мая в интервью каналу CBS.

Блинкен уточнил, что закрытие исправительного учреждения в Гуантанамо является для администрации Белого дома целью, на которой она сосредоточится в ближайшие несколько месяцев. При этом госсекретарь США не уточнил сроков закрытия тюрьмы.

Процесс по закрытию исправительного учреждения в заливе Гуантанамо администрация Байдена начала в феврале текущего года. В настоящее время в тюрьме находится около 40 заключённых. Первым исполнительный указ по закрытию тюрьмы в Гуантанамо подписал экс-президент США Барак Обама. Однако этим планам не суждено было сбыться из-за отказа конгресса финансировать закрытие тюрьмы. Пришедший на место Обамы следующий президент Дональд Трамп фактически отменил указ своего предшественника, при этом новые заключённые в Гуантанамо не появлялись.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии секретного объекта в тюрьме Гуантанамо, известного как «Лагерь 7».

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