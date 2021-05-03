Эль-Кувейт, , 03:16 — REGNUM Количество работников туристической отрасли Кувейта сократилось с начала пандемии примерно на 90%. Об этом заявил член совета директоров Федерации туристических компаний страны Абдул Рахман аль-Харафи, 2 мая сообщила газета Arab Times.

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Из-за ограничительных мер, действующих по всему миру на фоне распространения коронавируса, закрылись около 200 кувейтских туркомпаний. Убытки отрасли превысили 100 млн кувейтских динаров ($330 млн).

По словам аль-Харафи, ситуация в туристической сфере продолжает ухудшаться.

Напомним, 30 апреля портал News1 со ссылкой на представителей Korea Tourism Organization сообщил, что по итогам марта туристический поток в Южную Корею упал на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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