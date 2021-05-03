3 мая 2021 | Время чтения 5 мин

США серьезно размышляют о своем участии в новой «большой игре» в Афганистане в случае, если после вывода иностранных войск из этой страны она превратится в другую Ливию или Сирию. Может случиться и так, что администрация Джо Байдена откажется от правительства в Кабуле, будущая судьба которого оказывается подвешенной.

Станислав Тарасов, , 10:31 — REGNUM В Катаре состоялись консультации России, США, Китая и Пакистана по афганскому урегулированию. Последний раз участники этого формата собирались 18 марта в Москве. При этом члены расширенной «тройки» также провели отдельные встречи с переговорными командами Кабула и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Уход США Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам было принято общее заявление, состоящее из 14 пунктов, среди которых можно выделить следующие: призыв ко всем сторонам конфликта в Афганистане снизить уровень насилия в стране и к движению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не начинать весенне-летнюю наступательную кампанию; призыв к правительству Афганистана и к Высшему совету по национальному примирению «открыто вступить в диалог с движением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относительно дипломатического урегулирования», а также «принятие к сведению подготовку Турцией конференции высокопоставленных руководителей обеих афганских сторон с целью ускорения межафганских переговоров». В то же время чуть ранее в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча при участии министров иностранных дел Афганистана, Турции и Пакистана Мохаммад Ханифа Атмара, Мевлюта Чавушоглу и Шах Мехмуда Куреши. По итогам мероприятия стороны опубликовали совместное заявление, пункты которого фактически совпадают с теми, которые были приняты так называемой «расширенной тройкой» в Катаре. Но тогда зачем выстраиваются разноформатные переговоры на разных площадках?

Катар Иван Шилов © ИА REGNUM

Более того, 26 февраля 2021 года государственный секретарь США Энтони Блинкен направил президенту Афганистана Ашрафу Гани письмо, в котором обозначено, что Вашингтон «намерен просить ООН созвать встречу министров иностранных дел и спецпредставителей России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии и США для обсуждения единых подходов по поддержанию мира в Афганистане». Это наводит на мысль, что у США отсутствует единое устойчивое представление о формате переговорного процесса и его участниках, что свидетельствует о состоянии кризиса в их внешней политике на афганском направлении. Это первое. Второе: фактически политически легализировав «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), американцы проводят необычный дипломатический эксперимент, который может иметь парадоксальные последствия. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правил Афганистаном с 1996 по 2001 год, когда он был свергнут силами во главе с США. С тех пор они вели повстанческую деятельность и теперь контролируют не только обширные территории, но и может при определенных условиях взять власть в стране. При этом такая постановка вопроса с обозначенными нюансами серьезно обсуждается всеми внутренними и внешними игроками афганского конфликта, что также является особенностью выстраиваемого механизма межафганского диалога, в котором «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто удается играть роль чуть не первой скрипки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Facebook.com Antony John Blinken

Помимо того, движению удается использовать в своих интересах разные переговорные форматы на разных политических площадках. Их сейчас примерно штук десять, хотя не все они являются официальными, закрепленными какими-то решениями. Однако что касается теоретически самого эффективного — прямых межафганских переговоров — то его не существует. Поэтому вопрос о том, достигнут ли какой-либо успех на треке афганского урегулирования, остается открытым. Но главная интрига уже в том, способен ли вывод иностранных войск обеспечивать плавный транзит ситуации в Афганистане. 14 апреля президент США Джо Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана планомерно начнется 1 мая (объявлено, что он уже начался. — С.Т.) и завершится к 11 сентября, 20-летней годовщине присутствия в Афганистане. «После смерти Усамы бен Ладена прошло 10 лет, пора положить конец самой продолжительной войне Америки, — подчеркнул Байден. — Пора американским войскам возвращаться домой. Мы отправились в Афганистан после ужасного нападения, произошедшего 20 лет назад. Но это не объясняет, почему мы должны там оставаться и в 2021 году».

Его слова спровоцировали несколько прогнозов относительно ситуации в Афганистане после вывода войск. Все они довольно пессимистичные. Так, в отчете Управления национальной разведки говорилось, что шансы достичь мирного соглашения между афганским правительством и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаются довольно низкими. Согласно докладу, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уверен в своей будущей военной победе над Кабулом и поспешит использовать силу для формирования новой политической реальности». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что «нет никаких гарантий относительно того, что произойдет в Афганистане после вывода американских войск». Реагирует на ход событий и сам «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его представитель Мохаммад Наим Вардак заявил, что они «не собираются принимать участие ни в какой конференции по Афганистану, пока все иностранные силы полностью не покинут страну». Это заявление ставит под удар Стамбульскую конференцию, которую отложили не несколько дней, хотя не факт, что она вообще состоится. Тем не менее у внешних участников афганского процесса пока не видно желания четче сформулировать свое отношение к позиции движения и к необходимости заставить стороны договориться.

Талибы Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отказывается от своего проекта превращения Афганистана в «Исламский эмират». Пока же заявление о предстоящем выводе войск из Афганистана стало мощным триггером для обострения внутреннего противостояния: все стороны понимают, к чему приведет провал на переговорах, все знают, с каким противником предстоит иметь дело, и понимают, что вновь может вспыхнуть гражданская война. Что же касается США, то, по мнению американского издания The National Interest, «в Вашингтоне серьезно размышляют о своем участии в новой «большой игре» в Афганистане, понимая, что вывод войск не означает конца войны». В случае, если Афганистан превратится в другую Ливию или Сирию, его соседи и аутсайдеры, скорее всего, окажут поддержку различным группировкам. В таком сценарии оптимальной стратегией, вероятно, мог бы стать брак по расчету с одной из сторон, которая также получает наибольшую поддержку со стороны международного сообщества. В то время как администрация Байдена остается формально приверженной правительству, базирующемуся в Кабуле, будущая судьба последнего может изменить долгосрочные расчеты Вашингтона.