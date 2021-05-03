Лондон, , 03:00 — REGNUM В ближайшие два года на поддержку женского школьного образования в развивающихся странах будет направлено $15 млрд странами «Большой семёрки» (G7). Об этом 3 мая сообщила пресс-служба МИД Великобритании.

В заявлении британского МИД отмечается, что инвестиции в образование для девочек являются очень дальновидным вложением капитала. Благодаря выделенным средствам к 2026 году около 40 млн девочек в развивающихся странах получат возможность пойти в школу. такие инвестиции помогают вытащить людей из нищеты, спасают жизни и помогут ряду стран преодолеть последствия кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Согласно статистическим данным, которые приводятся в заявлении МИД, ребёнок, чья мать умеет читать, на 50% чаще доживает до пятилетнего возраста, у него в два раза больше шансов пойти в школу, дети грамотных матерей вакцинируются на 50% чаще, чем дети матерей, не умеющих читать и писать.

В МИД Великобритании уточнили, что подобные проекты жизненно важны в период экономического спада, вызванного пандемией. В связи с пандемией коронавируса множество женщин и девочек не смогли окончить обучение, а также столкнулись с насилием и риском остаться без работы и средств к существованию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД стран G7 наметили темы первой за два года очной серии встреч в Лондоне.

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