Каракас, , 02:52 — REGNUM Пятая для Венесуэлы партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла 2 мая в международный аэропорт Майкетии в Каракасе. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире телеканала VTV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Глава государства отметил, что груз встречал министр здравоохранения республики Карлос Альварадо. По словам Мадуро, власти надеются, что вакцины, которые продолжают поступать в Венесуэлу, помогут еще больше улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Венесуэле началась массовая вакцинация «Спутником V» среди пожилых людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле началась вакцинация «Спутником V» среди пожилых людей