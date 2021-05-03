Бразилиа, , 02:39 — REGNUM Подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии стало больше за сутки на 28 935 и общее число в стране достигло 14 754 910. Об этом 2 мая на своем сайте сообщил бразильский минздрав.

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Вместе с тем 13 278 718 пациентов с коронавирусной инфекцией уже выздоровели. Кроме того, за истекшие 24 часа в Бразилии зарегистрировали 1202 летальных исхода от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Всего в стране по указанной причине скончались не менее 407 639 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Бразилию прибыла первая партия вакцины от коронавирусной инфекции, произведенная американской фармкомпанией Pfizer.

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