3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 11:11 — REGNUM Совместное заявление глав трёх европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, согласно которому структуры заявили о праве на ответные меры после решения России об ответных санкциях, вызвало бурную реакцию среди интернет-сообщества. Граждане выразили свои мысли 3 мая в социальной сети Facebook.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти «господа» возомнили о себе невесть что. По их понятиям, Россия не имеет права отвечать, а обязана извиняться и каяться», — считает Boris S.

Многие пользователи уверены, что Европейский союз потерял нюх и переходит очевидные границы. Люди убеждены, что санкции в ответ на санкции, которые в свою очередь были введены в ответ на санкции, выглядят уже по крайней мере нелепо.

«Как же их всё-таки штырит даже от символического ответа России. От самого осознания, что им кто-то смеет отвечать. Ежу понятно, что ответные санкции России носят исключительно символический характер, никакого реального ущерба он не наносит, но сам факт ответки их бесит», — уверен Еуген К.

Шавки. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей заметил, что страны Европы мучает просто сам факт того, что Россия посмела дать робкий ответ на агрессивные действия Евросоюза. Граждане считают, что руководству Российской Федерации нечего стыдиться и нужно дать европейцам понять, что больше по-хамски себя вести не надо.

«Как их корёжит, они как брошенная никчемная баба стараются гадостей наделать. И не получается, плевали мы все на них», — пишет Ирина В.

Некоторые комментаторы считают, что ЕС никогда не насытится каким-то конкретным образом объёмом санкций против России. Он как чёрная дыра, которой всегда будет мало, уверены люди.

«Это выглядит так — грабитель вас грабит, а вы посмели ему сопротивляться. После вашего отпора он теперь хочет грабить вас ещё сильнее!» — указал Геннадий Б.

Отдельные пользователи считают, что Евросоюз потерял берега из-за того, что Россия слишком мягко отвечала на прошлые вызовы. Теперь в Европе не понимают, что Москва больше не будет играть по европейским правилам.

«Потому что нефиг отвечать зеркальными мерами. Отвечать нужно так: на одного нашего по одному из каждой страны ЕС, а поляков и прибалтов по трое, их вообще не жалко», — написал Владимир П.

Медведь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто обратился к Европе с тем, чтобы её правители не удивлялись, что Россия наконец-то взяла уверенный голос и начала отвечать на хамское поведение Европейского союза.

«А ведь Россия вас когда-то жалела, а вы вон как расхорохорились от безнаказанности. Ну, теперь получайте по полной! Не нравится? Разбудили медведя — имейте дело с последствиями!» — обращается Валюша К.

Напомним, 1 мая журналистам было представлено совместное заявление глав трёх европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, согласно которому структуры заявили о праве на ответные меры после решения России об ответных санкциях.