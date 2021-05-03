3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили прибытие в Феодосию первого поезда дальнего следования с 2014 года.

Елизавета Коробова, , 10:07 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Крымской железной дороги Екатерины Бардычевой о том, что впервые с 2014 года в Феодосию прибыл пассажирский поезд дальнего следования «Таврия» из Москвы, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 3 мая в социальной сети Facebook.

Константин Богаевский. Феодосия. 1930

«Интересно, что сделали прямую железнодорожную линию. Раньше же только через Симферополь. А оттуда уже расходились все ветки. Сейчас, слава богу, сразу идут ветки на города. И на Севастополь планируется вроде бы как», — отметила Марина Н.

Многие пользователи с восторгом встретили данную новость. Люди убеждены, что это крайне важно, чтобы турист мог прибыть на место назначения, минуя разного рода пересадочные пункты.

«Замечательный подарок крымчанам и отдыхающим! Хорошие новости!» — пишет Тамара С.

Некоторые комментаторы заподозрили, что данный поезд вызовет истерику на территории Украины. Люди убеждены, что любые благие события в Крыму провоцируют Киев на поток желчи.

«Теперь по сценарию должна возбудиться «крымская» прокуратура в Киеве, заявить решительный протест и «арестовать» поезд, пассажиров, встречающих, вокзал, а так же рельсы и шпалы», — шутит Алексей Л.

Отправление поезда в Крым. Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Ряд пользователей надеются, что те злопыхатели, которые пытались всех убедить в том, что России не удастся наладить коммуникацию полуострова с материком, теперь утрутся и перестанут вешать лапшу людям на уши.

«Ну что, надеюсь, теперь заткнутся все «горе-пессимисты», которые утверждали, что этого момента не случится. Против реальности не попрёшь», — задаётся вопросом Анатолий К.

Часть людей отметила, что вечер является не лучшим местом для того, чтобы приехать в Крым. Люди убеждены, что лучше сделать так, чтобы поезд с туристами прибывал утром, чтобы у отдыхающих впереди был целый солнечный день.

«Это, конечно, здорово, но странное время прибытия — под вечер, для туристов это совершенно неудобно, почему не сделать прибытие с утра?» — пишет пользователь под псевдонимом «Любопытный Енот».

Иван Айвазовский. Феодосия. Лунная ночь. 1852

Нашлись и те, кого совершенно не обрадовали цены на поездку в Крым у «Российских железных дорог». Люди считают, что поезд стал для многих дорогим удовольствием, на которое просто может не хватить денег.

«А что же насчёт цен на поезда РЖД до Крыма? Билеты на самолёт стоят дешевле! Как до этого могло дойти?!» — возмущается Наталья К.

Напомним, 1 мая пресс-секретарь Крымской железной дороги Екатерина Бардычева заявила журналистам, что впервые с 2014 года в Феодосию прибыл пассажирский поезд дальнего следования «Таврия» из Москвы.