Дамаск, , 02:25 — REGNUM Указ о всеобщей амнистии в Сирии подписал сирийский президент Башар Асад, 2 мая сообщили в канцелярии главы государства.

Документ касается преступлений, которые были совершены до 2 мая 2021 года. Указ не распространятся в отношении лиц, осужденных за контрабанду оружия и взрывчатых веществ, а также шпионаж и государственную измену.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Сирии должны пройти выборы нового президента республики. Среди кандидатов на пост главы государства числится и действующий сирийский лидер Башар Асад.

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