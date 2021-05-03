Москва, , 02:08 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в жилом доме 1917 года постройки в центре Москвы. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре в трёхэтажном доме, расположенном на улице Садовая-Каретная, поступила в ведомство в 00:34 мск. Возгорание произошло в квартире на первом этаже, прибывшими на место происшествия спасателями из дома были эвакуированы девять человек.

Сообщается об одном погибшем. Спасённых жильцов в настоящее время осматривают медики. Обстоятельства и причины пожара, приведшего к гибели человека, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подростке, пострадавшем при пожаре в жилом доме в Калужской области.

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