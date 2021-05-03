Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Сквозное ранение в грудь получила девочка семи лет в результате стрельбы на северо-востоке американской столицы Вашингтона, 2 мая сообщила газета The Washington Post.

Ребенок находится в критическом состоянии в больнице. Мать девочки рассказала, что жизненно важные органы не задеты. Полиция начала поиски стрелявших и попросила у местных жителей помощи в поимке преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в казино Oneida к юго-западу от американского города Грин-Бей (штат Висконсин) произошла стрельба. Погибли два человека.

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