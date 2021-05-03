3 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 10:40 — REGNUM Заявление актёра Михаила Ефремова, осуждённого за ДТП со смертельным исходом на семь с половиной лет колонии общего режима, о том, что всевозможные мероприятия в тюрьме доставляют ему удовольствие, но пришлось долго привыкать к распорядку дня, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 3 мая в социальной сети Facebook.

Адриан Брауэр. Крестьянская Пьянка. 1625

«Удовольствие? Так он нашёл свое место! Надо же, всю жизнь человек маялся дурью, играл идиотов и пьяниц, а надо было всего-то сесть в тюрьму, чтобы найти себя!» — удивляется Вячеслав Ч.

Многие пользователи считают, что раз Ефремову понравилось что-то в тюрьме, то пусть он сидит в ней полный срок. Люди убеждены, что человек, убивший другого человека по пьяни, заслуживает самого сурового наказания.

Заключенные Дарья Драй © ИА REGNUM

«Нравится? Вот и ладно. Пусть сидит по полной. Он убил человека. Думать раньше нужно было. Надо было просто не пить перед тем, как садиться за руль. Он к тому же не раз выходил на сцену в нетрезвом виде играть спектакли», — указала Лиза К.

Некоторые комментаторы наоборот отметили, что Ефремов своим отношением к заключению вызвал симпатию, и они желают, чтобы он как можно скорее вышел на свободу играть свои спектакли.

«Я была из тех, кто выступал за наказание, и до сих пор уверена, что своё наказание Ефремов получил заслуженно. Но его поведение сейчас лично у меня вызывает уважение. Человек не выпендривается и не прикрывается своими болячками, чтобы как-то привлечь к себе внимание, не пиарит сам себя. И вполне нормально, что каждый осужденный надеется на смягчение приговора», — поделилась своим мнением Olga L.

Николай Ярошенко. В пересыльной тюрьме. Около 1876

Другие уверены, что как только Ефремов доберётся до воли, то тут же потянется к бутылке и опять кого-нибудь убьёт. Поэтому выходить данному гражданину на свободу пока точно не стоит.

«Раз нравится сидеть, то пускай сидит. Это лучше для него, чем валяться под столом в пьяном угаре», — считает Иван Н.

Ряд пользователей выразили надежду, что актёр сумеет за время своего пребывания вне воли осознать тяжесть содеянного преступления. Граждане считают, что в этом ему поможет трезвое состояние, которого за актёром уже давно не замечали.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне почему-то кажется, что колония пойдёт ему на пользу, появилось много времени подумать о себе, посмотреть на себя со стороны. На трезвую голову», — отметила Наталия Р.

Нашлись и те, кто предположил, что тюрьма — это самое лучшее, что могло случиться с Ефремовым, который каждый день убивал своё здоровье и сознание ядом. Теперь у него есть шанс прожить долгую жизнь, в отличие от того человека, причиной смерти которого стал пьяный актёр.

Михаил Ефремов Dmitry Rozhkov

«После многих лет перманентной пьянки и вдруг абсолютно трезвый образ жизни, режим дня и здоровое диетическое питание, умеренная физическая нагрузка — очень полезно для здоровья. Ещё бы не нравилось. Такое он и за деньги не купил бы», — убеждён Захирхан Ш.

Напомним, 2 мая актёр Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП со смертельным исходом на семь с половиной лет колонии общего режима, заявил в интервью «СтарХит», что всевозможные мероприятия в тюрьме доставляют ему удовольствие, но пришлось долго привыкать к распорядку дня.