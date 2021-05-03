Эр-Рияд, , 01:54 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со взрывчаткой был обнаружен и сбит средствами ПВО Саудовской Аравией, 3 мая передает телеканал Al Arabiya.

Он был направлен на один из южных регионов королевства. Принадлежность БПЛА не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили, что их беспилотный летательный аппарат «Касеф-2» поразил цель на базе ВВС Саудовской Аравии имени короля Халида.

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