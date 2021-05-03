3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 11:43 — REGNUM Седьмая годовщина трагедии в одесском Доме профсоюзов, в которой 2 мая 2014 года, согласно официальным украинским данным, погибло 48 человек и десятки получили ранения, вызвала обсуждение в интернет-сообществе. Люди выразили своё мнение 3 мая в социальной сети Facebook.

Рубинштейн Давид Исакович. Одесса. 1932

«Вечный покой погибшим. А та ли это Одесса — город герой? Молча, не сопротивляясь, проглотившая трагедию и позорно покорившаяся бесам», — пишет Александр С.

Многие люди считают, что украинская власть, которая допустила убийство мирных граждан, должна понести наказание наравне с теми, кто заживо сжёг людей в печальном Доме профсоюзов.

Одесса готовится к обороне. 1941

«За это преступление нацистский режим Киева ещё ответит! Вечная память героям, павшим в борьбе против коричневой власти на Украине!» — поделился Илья Б.

Часть людей уверена, что что-то случилось с людьми, которые живут в Одессе. Граждане убеждены, что после произошедшего нормальные здоровые люди просто не могут спокойно продолжать существовать в этом городе.

«Украинцы смотрели, словно спектакль, на то, как люди живьём горят, и на телефоны снимали. Интересно, как им спится после просмотренного?» — задаётся вопросом Lisa P.

Ряд пользователей указал на то, что Российской Федерации необходимо было самой провести все необходимые расследования и наказать всех виновных, невзирая на международное законодательство. То, что совершили нацистские выродки, не должно кануть в Лету.

Одесса после освобождения. 1944 год

«Наверное, надо было бы давно расследовать этот явно спланированный чьими-то спецслужбами антигуманный показательный акт, ведущий к полному ментальному раздору. Так что пусть те, кто в этом принимали участие прямо или косвенно, получат каждый, согласно своим действиям. И как можно скорее», — пишет Диана М.

Некоторые граждане заявили, что наказание до сих пор ждёт виновников смерти людей в Доме профсоюзов, и скоро возмездие однозначно случится.

«Это самое страшное — публичная казнь в мирное время, которая остаётся без наказания! Это говорит о моральном падении человека в общем! Значит, дальше будет хуже!» — предполагает Наталия Ж.

Обгоревший Дом профсоюзов. Куликово поле, Одесса. 10 мая 2014 года HOBOPOCC

Нашлись и те, кто убеждён, что без российского сапога нацистские ублюдки не получат заслуженного наказания. Люди считают, что это обязанность власти России — дать понять всем, что такое совершать нельзя, иначе возмездие будет ужасающим.

«К сожалению, как и в нацистской Германии, пока не сломают хребет нацистским организациям, сами они не перестанут сеять ненависть и нетерпимость», — считает Alina G.

Напомним, 2 мая 2014 года случилось сожжение одесского Дома профсоюзов. Согласно официальным украинским данным, погибло 48 человек и десятки получили ранения.