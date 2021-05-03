Прага, , 01:49 — REGNUM Версию ЧП во Врбетице, согласно которой ответственность за произошедшее несут российские спецслужбы, признали единственной премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр юстиции Мария Бенешова. Об этом 2 мая сообщило Чешское телевидение.

Поводом для встречи премьер-министра и главы минюста Чехии стало интервью Бенешовой местному сетевому изданию novinky. cz, в котором она заявила о существовании нескольких версий произошедшего во Врбетице. По итогам встречи Бабиш отметил, что он и глава минюста пришли к выводу о вине в ЧП российских спецслужб. Эта версия инцидента была признана единственной.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек пояснил, что Бенешова не обладала всей необходимой информацией, которая была у руководителей правительства. Выступление главы минюста, по словам Гамачека, противоречило интересам Чехии. В настоящее время сотрудники полиции разрабатывают лишь одну версию, согласно которой к взрыву во Врбетице в 2014 году причастны граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов. Ранее они подозревались в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, проживавших в Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Чехии Бабиш вызвал на разговор главу минюста страны Бенешову в связи с её заявлением касательно взрывов во Врбетице.

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