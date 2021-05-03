Санто-Доминго, , 01:32 — REGNUM Не менее трех человек погибли в результате обрушения стены здания в городе Бани на юге Доминиканской Республики, 2 мая сообщило издание El Nacional.

Кроме того, еще несколько человек пострадали. Всех их госпитализировали. Поиск людей, которые могут быть под завалами, продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта при обрушении многоэтажного жилого дома в египетской столице Каире погибли 22 человека.

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