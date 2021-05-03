Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 01:15 — REGNUM Тела двух альпинистов, пропавших больше недели назад, нашли спасатели на Эльбрусе. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Гид и альпинистка, после восхождения на Эльбрус должны были выйти 21 апреля на поляну Азау. Последний раз они выходили на связи 17 апреля, спортсменка сообщила своему отцу о вынужденной второй ночёвке в горах из-за плохой погоды. Поиски пропавших вели спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС РФ.

Тела погибшей девушки и гида были обнаружены на северном склоне Эльбруса. Они были на северной стороне горы ниже скал Ленца. Кроме того, была найдена палатка, в которой, как предполагается, гид и альпинистка пытались укрыться от непогоды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале поисков двух альпинистов, переставших выходить на связь после восхождения на гору Эльбрус.

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