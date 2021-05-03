Нджамена, 3 мая 2021, 01:10 — REGNUM Временное правительство Чада во главе с премьер-министром Бахими Бадаки Альбертом сформировал переходный военный совет республики. Об этом сообщил официальный представитель чадской армии 2 мая в эфире государственного телевидения.
Новый исполнительный орган страны представлен 40 министрами. Часть из них работали в предыдущем правительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая один из лидеров чадской оппозиции, глава партии «Национальный союз за демократию и обновление» Салех Кебзабо признал власть переходного военного совета Чада.
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