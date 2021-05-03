Тимур Кондратьев, 3 мая 2021, 10:25 — REGNUM Начало вывода войск НАТО во главе с США с территории Афганистана стало поводом для жаркого обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 2 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Афганистан
Афганистан
Иван Шилов © ИА REGNUM

»США — это мировой порядок. Теперь Российской Федерации придётся самой там бороться с наркотрафиком и оружием», — предполагает Вова К.

Многие пользователи считают, что вывод войск США из Афганистана ознаменует главное — у местных наркоторговцев развяжутся руки. Люди убеждены, что России стоит ждать потока наркотиков в небывалых масштабах.

«Талибы"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тут же начнут делать наркотики, как только США покинет свой пост. Очевидно же», — пишет Глеб Р.

Американцы в Афганистане
Американцы в Афганистане
Dvidshub.net

Некоторые комментаторы считают, что теперь с уходом американцев их место по наведению «порядка» займут разного рода запрещённые на территории России террористические организации.

«Я думаю, американцы уйдут, и на их место придут талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наркоторговля являлась одним из важных источников дохода для талибов* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме этого, террористическое движение «Талибан»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это прямая угроза их распространения на Северном Кавказе и в южных соседних с Россией странах», — считает Коля Н.

Афганистан
Афганистан
Defense.gov

Часть людей оказалась убеждена, что уход НАТО из Афганистана вообще не скажется никаким образом на ситуации в России и на её границах. Люди убеждены, что у нашего руководство всё под полным контролем.

«Да ничем для нашей страны не опасно это. Наши там добиться ничего не смогли, так же и Штаты. Вот и уходят ни с чем», — поделился своим мнением Дмитрий Е.

Афганистан наркотики
Афганистан наркотики
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей отметили, что Афганистан так и не поддался американцам. Несмотря даже на все те жертвы и миллиарды долларов, которые были брошены на усмирение местного населения.

«Наши бросили Афганистан, теперь америкосы бросают. Потому что не по зубам пришёлся Афганистан и тем, и другим. Дерзкие и беспощадные ребята там живут», — пишет Вася О.

Нашлись и те, кто отметил, что Советский Союз, в отличие от Соединённых Штатов, уходил из Афганистана, оставив за собой большое количество новых построенных школ, больниц и культурных учреждений.

Фотограф А. Соломонов. Блокпост на охране горной дороги. Афганистан. 15 мая 1988. РИА Новости
Фотограф А. Соломонов. Блокпост на охране горной дороги. Афганистан. 15 мая 1988. РИА Новости

«Американцы за столько лет так ничего путного для этой страны не сделали. А вот старые афганцы до сих пор помнят, как к ним пришли русские, понастроили школ и больниц. Вспомнит ли кто-нибудь там что-нибудь доброе о США — большой вопрос. А вот то, что теперь наркота попрёт масштабно — даже гадать не нужно», — отметил Иван Е.

Напомним, 1 мая начался вывод войск НАТО во главе с США с территории Афганистана. Западные военные должны полностью покинуть страну к 11 сентября 2021 года.