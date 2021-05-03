3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 11:27 — REGNUM Материал РИА Новости, согласно которому годовая инфляция в России по итогам мая составит 5,7%, вызвал шквал возмущения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 2 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Абрам Архипов. Нищие. 1916

»Они растут каждый день. Мы всё более нищими становимся! Заработная плата не растёт, а цены становятся всё больше!» — пишет Александр Г.

Многие пользователи считают, что процент инфляции никак не совпадает с тем, как растут цены в магазинах. Люди уверены, что официальная статистика никак не связана с тем, с чем сталкивается конечный российский покупатель.

«Объясните мне, дуре, как считается инфляция, если куры, яйца, сахар, масло, майонез подорожали процентов на 30−40 за полгода?» — возмущается Анна К.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Некоторые комментаторы указали на то, что инфляция в России растёт постоянно и прогноз на май ничуть не лучше, чем то, что мы имели ранее. Люди убеждены, что нужно кардинально менять систему ценоформирования, а также решить вопрос с потерявшими стыд производителями.

«А почему только в мае? Каждый месяц! В 90-е всё незаконно прибрали к рукам. Государственные промышленности и предприятия. Теперь правительство не может их контролировать, а эти (собственники) диктуют теперь свои цены», — указал Геннадий Г.

Часть людей убеждена, что всё дело в слабом рублей, который своим падением заставляет расти цифры на ценниках в магазинах. Люди указали на то, что временные меры регулирования со стороны правительства не дают никаких существенных результатов.

«Насколько рубль упал, настолько цены и выросли. Не надо быть аналитиком, чтобы за 30 лет понять: власти могут сдерживать цены только временно, за счёт бюджета. В результате цены нагоняют всегда доллар с евро, а бюджет оказывается ощипан», — отметил Максим П.

Кеннингтон. Щепоть бедности

Ряд пользователей уверены, что все те социальные реформы, которые проводила российская власть, оказываются бессмысленными, ведь те, кому обещали лучшую жизнь, так обещанного и не получили.

«Доплату к пенсии отбивают, вот вам и повышение пенсионного возраста, на 1000 будем, говорили они, повышать ежегодно. Только дайте нам возраст поднять. Теперь инфляцией отобьют эту надбавку», — предположила Asura D.

Нашлись и те, которые упрекнули людей в пустых жалобах. По мнению этих пользователей, гражданам надо просто больше работать. Тогда, считают они, будет расти их зарплата и не надо будет переживать за ценники в магазинах.

«Что вам мешает работать на двух работах, раз денег не хватает? Всегда при желании можно найти дополнительный источник дохода. Нытики», — обращается Артур А.

Напомним, 2 мая РИА Новости опубликовало консенсус-прогноз, составленный на основе опроса аналитиков, согласно которому годовая инфляция в России по итогам мая составит 5,7%.