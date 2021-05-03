Тимур Кондратьев, 3 мая 2021, 11:27 — REGNUM Материал РИА Новости, согласно которому годовая инфляция в России по итогам мая составит 5,7%, вызвал шквал возмущения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 2 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Абрам Архипов. Нищие. 1916
Абрам Архипов. Нищие. 1916

»Они растут каждый день. Мы всё более нищими становимся! Заработная плата не растёт, а цены становятся всё больше!» — пишет Александр Г.

Многие пользователи считают, что процент инфляции никак не совпадает с тем, как растут цены в магазинах. Люди уверены, что официальная статистика никак не связана с тем, с чем сталкивается конечный российский покупатель.

«Объясните мне, дуре, как считается инфляция, если куры, яйца, сахар, масло, майонез подорожали процентов на 30−40 за полгода?» — возмущается Анна К.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886
Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Некоторые комментаторы указали на то, что инфляция в России растёт постоянно и прогноз на май ничуть не лучше, чем то, что мы имели ранее. Люди убеждены, что нужно кардинально менять систему ценоформирования, а также решить вопрос с потерявшими стыд производителями.

«А почему только в мае? Каждый месяц! В 90-е всё незаконно прибрали к рукам. Государственные промышленности и предприятия. Теперь правительство не может их контролировать, а эти (собственники) диктуют теперь свои цены», — указал Геннадий Г.

Часть людей убеждена, что всё дело в слабом рублей, который своим падением заставляет расти цифры на ценниках в магазинах. Люди указали на то, что временные меры регулирования со стороны правительства не дают никаких существенных результатов.

«Насколько рубль упал, настолько цены и выросли. Не надо быть аналитиком, чтобы за 30 лет понять: власти могут сдерживать цены только временно, за счёт бюджета. В результате цены нагоняют всегда доллар с евро, а бюджет оказывается ощипан», — отметил Максим П.

Кеннингтон. Щепоть бедности
Кеннингтон. Щепоть бедности

Ряд пользователей уверены, что все те социальные реформы, которые проводила российская власть, оказываются бессмысленными, ведь те, кому обещали лучшую жизнь, так обещанного и не получили.

«Доплату к пенсии отбивают, вот вам и повышение пенсионного возраста, на 1000 будем, говорили они, повышать ежегодно. Только дайте нам возраст поднять. Теперь инфляцией отобьют эту надбавку», — предположила Asura D.

Нашлись и те, которые упрекнули людей в пустых жалобах. По мнению этих пользователей, гражданам надо просто больше работать. Тогда, считают они, будет расти их зарплата и не надо будет переживать за ценники в магазинах.

«Что вам мешает работать на двух работах, раз денег не хватает? Всегда при желании можно найти дополнительный источник дохода. Нытики», — обращается Артур А.

Напомним, 2 мая РИА Новости опубликовало консенсус-прогноз, составленный на основе опроса аналитиков, согласно которому годовая инфляция в России по итогам мая составит 5,7%.