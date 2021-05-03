Буэнос-Айрес, , 00:53 — REGNUM Аргентинские медики выявили с начала пандемии 3 005 259 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 2 мая сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения Аргентины.

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За последние сутки зафиксировали еще 11 394 подобных факта, а также 156 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За весь период наблюдений в стране от осложнений при этом заболеванием скончались 64 252 человека.

Вместе с тем 2 676 197 заболевших смогли излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о продлении до 31 мая действия карантинного режима, введенного в стране из-за ситуации с распространением коронавируса.

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