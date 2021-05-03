Тбилиси, , 00:44 — REGNUM Ограничение на работу общественного транспорта введено в Грузии. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Начиная с 3 мая и по 12 мая общественный транспорт в Грузии функционировать не будет. Такое решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с COVID-19 при премьер-министре страны. Данный запрет не коснётся работы такси и междугородных перевозок.

Также по решению властей в Грузии с 4 по 11 мая объявлены выходные дни в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В конце февраля текущего года в стране был выявлен британский штамм коронавируса, а в начале апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе заявил о начале третьей волны COVID-19 в Грузии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда, по мнению куратора всех ковидных госпиталей в Грузии Тенгиза Церцвадзе, в стране можно будет снять коронавирусные ограничения.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач в Грузии сообщил, когда можно будет снять карантинные ограничения