Монако, , 00:27 — REGNUM 2 мая в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в рамках 35-го тура французской Лиги 1 потерпел поражение от «Лиона» со счетом 2:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитые мячи: Кевин Фолланд (Виссам Бен-Йеддер) 25 — 1:0, Мемфис Депай (Карл Токо-Экамби) 57 — 1:1, Марсело (Мемфис Депай) 77 — 1:2, Виссам Бен-Йеддер (пенальти) 86 — 2:2, Райан Шерки (Маттиас Де Шильо) 89 — 2:3.

По решению главного арбитра встречи Клемана Турпена футболист «Лиона» Максенс Какере был удален с поля на 70-й минуте.

Желтые карточки получили четыре футболиста: Максенс Какере, Юссуф Фофана, Тино Кадевере и Антони Лопес.

MVP встречи с оценкой 9,03 был признан 27-летний капитан «Лиона» Мемфис Депай, отметившийся забитым мячом, голевой передачей, совершивший три успешные обводки и выигравший одно воздушное единоборство. Точность передач нидерландца составила 80%.

Статистика матча («Монако"/"Лион»)

Оценка команды 6,27/6,68

Удары 13/12

Удары в створ 4/4

Владение 47%/53%

Угловые 5/5

Нарушения 22/16

Составы команд:

«Монако»: Лекомт, Марипан, Дисаси (Бадиашиле, 61'), Сидибе, Тчуамени, Фабрегас (Матазо, 61'), Энрике (Пеллегри, 81'), Фофана (Туре, 68'), Агилар (Жеббель, 81'), Фолланд, Бен-Йеддер.

«Лион»: Лопес, Денайер (Диоманде, 29'), Марсело, Дюбуа (Кадевере, 46'), Де Шильо, Пакета (Ауар, 75'), Какере, Мендеш (Гимарайнс, 88'), Корне, Депай, Токо-Экамби (Шерки, 88').

«Лион», набрав 70 очков, остался на четвертой позиции. «Монако» с 71-м очком идет строчкой выше.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин на данный момент изолирован от команды и находится на карантине. 26 апреля после матч 34-го тура Лиги 1 «Анже» — «Монако» у Головина была обнаружена коронавирусная инфекция.