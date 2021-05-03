Манчестер, Великобритания, , 00:14 — REGNUM 2 мая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» должен был состояться матч 34-го тура Английской Премьер-лиги по футболу «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Однако из-за акции протеста фанатов, которые выступают против владельцев «МЮ» Глейзеров, игру пришлось перенести. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Сроки проведения этого матча мы будем обсуждать с АПЛ», — написано в официальном заявлении «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.

После 33-х сыгранных туров «Манчестер Юнайтед», набрав 67 очков, располагается на второй позиции. «Ливерпуль» с 54-мя очками идет пятью строчками ниже.