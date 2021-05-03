Валенсия, Испания, , 00:06 — REGNUM 2 мая в Валенсии на стадионе «Месталья» в рамках 34-го тура испанской Примеры 2020/21 по футболу каталонская «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» со счетом 3:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитые мячи: Габриэль Паулиста (Карлос Солер) 50 — 1:0, Лионель Месси 57 — 1:1, Антуан Гризманн 63 — 1:2, Лионель Месси 69 — 1:3, Карлос Солер (Крисчен Олива) 83 — 2:3.

Самым ценным игроком встречи портал WhoScored назвал нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, оформившего дубль и отличившегося шестью успешными обводками. Точность передач аргентинца составила 78%. WhoScored оценил игру футболиста на 8,98 балла.

Составы команд:

«Валенсия»: Силлессен, Коррея, Лато (Диакаби, 64'), Паулиста, Гайя, Гильямон (Олива, 79'), Васс, Солер, Рачич (Гамейро, 79'), Гуедеш, Гомес.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Лангле, Араухо, Дест (Роберто, 75'), Бускетс, Альба, де Йонг, Педри (Курума, 75'), Гризманн, Месси.

Главным тренером матча был объявлен нидерландский специалист Алфред Схредер, заменяющий Рональда Кумана на время его дисквалификации. Ранее сообщалось, что «Барселона» обжалует дисквалификацию тренера.

«Барселона», набрав 74 очка, осталась на третьей строчке. От первого места «сине-гранатовых» отделяет два очка. «Валенсия» с 36-ю очками расположилась на четырнадцатом месте.