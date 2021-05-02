Владикавказ, , 23:55 — REGNUM В Северной Осетии совершил вынужденную посадку легкомоторный четырехместный самолет, на борту которого находились три человека (пилот и два пассажира). Об этом 2 мая сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

По словам собеседника агентства, инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошел в селении Терк. Причина ЧП — отказ двигателя во время полета, отметил источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая в санкт-петербургском аэропорту Пулково благополучно приземлился самолет Hawker 750 с технической неисправностью, летевший из Сочи.

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