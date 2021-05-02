Рим, , 23:53 — REGNUM 2 мая в рамках 34-го тура итальянской Серии А по футболу римская «Рома» потерпела поражение от «Сампдории» со счетом 0:2. Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Забитыми мячами отличились Адриен Силва и Якуб Янкто на 45-й и 65-й минутах соответственно. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 71-й минуте встречи 35-летний боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко упустил возможность реализовать пенальти.

Составы команд:

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Колли, Тонелли, Берешиньски, Сильва (Экдаль, 85'), Верре (Рамирес, 73'), Янкто, Торсбю, Дамсгор (Кандрева, 81'), Габбьядини (Кейта, 73').

«Рома»: Фузато, Смоллинг, Манчини, Кумбулла (Ибаньес, 64'), Кристанте, Вильяр (Дарбо, 83'), Сантон (Карсдорп, 69'), Перес, Мхитарян, Джеко, Мойораль (Пасторе, 69').

«Сампдория», одержав 13-ю победу в сезоне, набрала 45 очков и укрепилась на девятом месте. «Рома» с 55-ю очками осталась на седьмой позиции.

MVP встречи с оценкой 8,37 по мнению портала WhoScored стал 24-летний полузащитник «Сампдории» и сборной Норвегии Мортен Торсбю, отметившийся голевой передачей, двумя успешными отборами и девятью выигранными верховыми единоборствами. Точность передач норвежца составила 67%.