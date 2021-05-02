Сан-Диего, США, , 23:48 — REGNUM В Соединенных Штатах у берегов города Сан-Диего перевернулось судно, два человека погибли. Об этом 2 мая сообщает пожарно-спасательная служба.

Отмечается, что на борту находились 27 человек, 25 удалось спасти, из них 23 были госпитализированы.

У большинства госпитализированных травмы не угрожают жизни, однако троим требуется срочная медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля один человек погиб в результате опрокидывания судна в Мексиканском заливе. По данным американской береговой охраны, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. При этом шестерых членов экипажа удалось спасти.

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