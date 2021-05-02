Минск, , 23:30 — REGNUM Более 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Белоруссии за минувшие сутки. Об этом 2 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1081 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 361 063.

Также сообщается, что общее число летальных исходов в Белоруссии с начала пандемии составляет 2562.

Как передавало ИА REGNUM, более 1,2 тыс. новых носителей коронавируса выявили за сутки в Белоруссии днем ранее.

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