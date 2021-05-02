Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Антироссийские заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена подталкивает Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для США катастрофой. Об этом пишет издание The National Interest.

Автор статьи напомнил, что ранее во время выступления в Конгрессе Байден заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации с Москвой, однако пригрозил РФ «последствиями» в случае конфликта.

Таким образом, пишет NL, Байден сделал «последнее предупреждение» президенту России Владимиру Путину. При этом, отмечает автор статьи, в случае обострения отношений США придется «воевать на два фронта» и с Россией, и с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами могут наладиться, но «необходима обоюдная политическая воля».

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю и говорил о том, что Россия заинтересована в налаживании и восстановлении отношений с США. При этом аналогичные заявления Вашингтона о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, отметил официальный представитель Кремля.

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