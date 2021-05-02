Лондон, , 23:09 — REGNUM 2 мая в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 лондонский «Тоттенхэм» со счетом 4:0 разгромил «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На 36-й минуте матча 31-летний валлийский нападающий Гарет Бейл, арендованный из мадридского «Реала», открыл счет после передачи Сержа Орье — 1:0. На 61-й минуте Бейл удвоил преимущество хозяев — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Сон Хын Мин. Через 8 минут нападающий оформил хэт-трик — 3:0. На 77-й минуте Сон Хын Мин установил окончательный счет — 4:0.

Желтые карточки получили два футболиста: Джон Иган (18') и Пьер-Эмиль Хейбьерг (88').

Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг | Кевин Френд | Питер Бенкс.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Регильон, Алдервейрелд, Орье, Дайер, Хейбьерг, Сон, Ло Чельсо (Уинкс, 70'), Алли (Ламела, 78'), Бейл (Бергвейн, 75'), Кейн.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамдзейл, Болдок, Башам, Иган, Стивенс, Флек, Норвуд, Богл (Берге, 46'), Осборн, Макголдрик (Муссе, 83'), Брюстер (Берк, 46').

«Тоттенхэм», набрав 56 очков, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» с 17-ю очками остался на последней позиции.