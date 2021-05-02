Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Православных христиан, отмечающих 2 мая праздник Пасхи, поздравил действующий президент США Джо Байден. Заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

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В заявлении главы государства говорится, что благословенной Пасхи православным христианам, празднующим Воскресение Христово и торжество света над тьмой, желает он и его жена.

Как передавало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил со Светлым Христовым Воскресением предстоятелей поместных православных церквей.

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