Санкт-Петербург, , 22:53 — REGNUM Самолет Hawker 750 с технической неисправностью, летевший из Сочи, благополучно приземлился в санкт-петербургском аэропорту Пулково. Об этом 2 мая сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

В сообщении говорится, что воздушное судно, экипаж которого подал сигнал о технической неисправности, успешно сел в 17:55 мск.

Отмечается, что воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля в международном аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» из-за отказавшего двигателя экстренно сел грузовой самолет с четырьмя членами экипажа на борту.

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