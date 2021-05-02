Бишкек, , 22:52 — REGNUM Власти Киргизии доставили в пострадавшую во время вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном Баткенскую область республики почти 280 тонн гуманитарной помощи. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

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«По данным МЧС, на сегодняшний день на склад поступило 279,881 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, личной гигиены, одежда, постельные принадлежности», — сообщили в пресс-службе.

Так, 256 тонн гуманитарного груза уже доставлено до пострадавших граждан, остальные 30 тонн хранятся на складе и при необходимости будут доставлены жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Ферганской долине вспыхнули бои после гражданского конфликта из-за водораспределительного узла «Головной» в верховье реки Исфара.

Накануне, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести военную технику в места дислокации.