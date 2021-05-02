Казань, , 22:38 — REGNUM 20-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия попал на радары и в трансферные списки трех клубов немецкой Бундеслиги. На грузина претендует «Бавария», дортмундская и менхенгладбахская «Боруссии». Об этом 2-го мая сообщили на портале Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что руководство «Рубина» не намерено отпускать грузина дешевле, чем за 30 миллионов евро. При этом transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 23-х матчах Российской Премьер-лиги, в которых набрал 4+4 очка по системе гол+пас. В составе сборной в рамках отборочного турнира на Чемпионат Мира 2022 футболист в трех матчах отметился двумя забитыми мячами.

Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин» летом 2019-го года из «Рустави» на правах свободного агента.