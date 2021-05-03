3 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили решение латвийских властей отказать в праздновании Дня Победы и нежелание людей соблюдать этот запрет.

Елизавета Коробова, , 11:29 — REGNUM Решение представителей партии «Русский союз Латвии» провести мероприятия в честь Дня Победы в Риге, несмотря на запрет со стороны столичной думы, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразил своё отношение 2 мая в социальной сети Facebook.

В освобождённой Риге. 1944

«Боятся правды. Значит, они признают за собой неправое дело. Их нынешний удел — как можно сильнее нагадить соседу. А потом громко кричать, что они ждут нападения. Ублюдочная позиция», — считает Владимир Ш.

Многие пользователи оказались рады тому, что на территории Латвии ещё остались те, кто может пойти против русофобского течения. Люди убеждены, что правительство этой страны крайне боится проявления любой русскости, и поэтому запрещает такие важные для России праздники.

«Молодцы! Это великий день! И никто не в праве его запрещать. Наши деды и прадеды защищали землю от фашизма, и все обязаны это помнить!» — написала Светлана С.

Некоторые комментаторы убеждены, что латвийские власти взяли на себя слишком много. Данный праздник важен для слишком большого количества человек, чтобы вот так просто отменять его.

«Дума Латвии запрещает народу праздновать 9 мая. Они кто? Кем они себя возомнили? Богами? В Думу, этих запрещающих и зло творящих, кто посадил? Власть достаётся мерзавцам, и они рушат страну и бедствия несут народу своему, как и другим странам. Произвол!» — пишет Лариса Г.

Освобождение Риги советскими войсками. 1944

Часть людей выразила убеждение, что руководство Латвии, по сути, состоит из нацистских последователей. Иначе данное поведение, считают люди, интерпретировать никак нельзя.

«Что тут удивительного? Нацисты не хотят праздновать падение нацистской Европы», — поделился своим мнением Tahir M.

Отдельные пользователи вспомнили, что речь идёт о той стране, на территории которой официально проходят марши эсэсовцев, т. е. нацистских преступников, которые не только поощряются, но ставятся выше тех, кто боролся с нацизмом.

«Кто бы мог подумать. Страна, где официально проводятся марши эсэсовцев, запрещает праздновать День Победы. Алле, Европа, как там с правами человеков?» — обращается Elena M.

Шествие латышских националистов и бывших легионеров СС в центре Риги. 2008 Dezidor

Нашлись и те, кто отметил, что в России тоже был введён запрет на публичные массовые празднования Дня Победы, но в прошлом году, когда в мире наблюдался пик пандемии коронавируса.

«В прошлом году в Российской Федерации из-за коронавируса также отменили парад Победы. Какие вопросы сейчас к балтийцам?» — задаётся вопросом Владимир Г.

Напомним, 30 апреля представители партии «Русский союз Латвии» заявили о решении провести мероприятия в честь Дня Победы в Риге, несмотря на запрет со стороны столичной думы.