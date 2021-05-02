Прага, , 22:20 — REGNUM Чехия не нуждается в незарегистрированных в Евросоюзе препаратах от COVID-19. Об этом, как передает Чешское радио, заявил 2 мая премьер-министр страны Андрей Бабиш журналистам.

«Мы (жители Чехии — прим. ИА REGNUM) не нуждаемся в других препаратах», — сказал Бабиш.

По его словам, достаточное количество вакцин от COVID-19 поступает в страну, поэтому недостатка в препаратах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что отказ чешского фармрегулятора от изучения документов по «Спутнику V» напрямую связан с дипломатическим скандалом.

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