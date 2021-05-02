2 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили сообщение Госдепартамента США о том, что официальный представитель заявит о поддержке Украины против «российской агрессии».

Елизавета Коробова, , 23:11 — REGNUM Заявление представителей Госдепартамента США о том, что в ходе предстоящих контактов с украинской стороной госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердит непоколебимую поддержку со стороны Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся «российской агрессии», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 2 мая в социальной сети Facebook.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

«Кто бы сомневался. Поддержат всем, только не солдатами, воевать и погибать будут украинцы», — подозревает Лариса К.

Многие пользователи не сомневаются, что США окажет всяческую поддержку Украине, но только в той области, которая не касается задействования американских военных. Люди убеждены, что Вашингтон толкает Киев на начало кровопролитной войны, создавая ощущение, что за спиной у Украины окажется мощный союзник.

«Иными словами: фашизация страны продолжится, чтобы в нужное время бросить Украину в костёр войны. Ничего, американцы! Ваш план ясен, контрмеры уже задействованы! Вы проиграйте обязательно», — считает Tom K.

Некоторые комментаторы отметили, что подобный информационный фон создаёт впечатление у жителей Украины, что война неизбежна, и значит, необходимо как можно скорее её начать.

Американские солдаты на Украине Mil.gov.ua

«Украину готовят к войне каждый день. Вбивают жителям страны единственную мысль о том, что бойня неизбежна. Поэтому даже если Россия не нападёт, а она не нападёт, то они нападут сами, чтобы по итогу напали на них!» — считает Иван Е.

Часть людей отметила, что их утомила пропаганда США, согласно которой Россия постоянно ставится в позицию агрессора. Люди видят то, как всё выглядит на самом деле, и это никак не бьётся с темы выдуманными агитками Вашингтона, которыми кормят украинских жителей.

«Достали уже, реально. «Россия агрессор!» — трубят со всех сторон уже кучу лет. Что-то для разнообразия другое они могут сказать?» — задаётся вопросом Oxana H.

«Заезженная пластинка уже дымиться начинает. Сколько можно по кругу ходить? Вы либо уже начинайте войны, либо заканчивайте уже этот цирк. Ну не будет Российская Федерация идти войной на Киев. Исключением остаётся ответ на агрессию», — указал Евгений К.

Нашлись и те, кто отметил, что Америка поступает хитро и не называет вещи прямо. Поэтому в зависимости от ситуации имеет возможность менять своё поведение, создавая вокруг России информационную петлю.

Украинский военный перед американскими автомобилями Хаммер Mil.gov.ua

«Заметьте, что мало кто употребляет слово война, все говорят об агрессии. Причём к слову агрессия можно подтянуть и «Северный поток — 2» и то, что мы не отвечаем на звонки по внутриукраинскому конфликту. Специально используются фразы с несколькими значениями. Когда конфликт на Донбассе начинался, кричали убрать войска из Украины, говоря в ситуации с Донбассом, но скорее всего подразумевая Крым. Доказательств войск в Донбассе нет, а в Крыму они по договору были. Боятся правды», — отметил Борис Б.

Напомним, 30 апреля представители Госдепартамента США сообщили журналистам, что в ходе предстоящих контактов с украинской стороной госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердит непоколебимую поддержку со стороны Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся «российской агрессии».