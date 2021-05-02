Ростов-на-Дону, , 22:13 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в целом остался недоволен игрой своих подопечных с «Тамбовом». Однако наставник назвал ложкой дёгтя опасные моменты, которые создал соперник у ворот желто-синих.

«Сегодняшней игрой больше доволен, чем прошлой. Реализация, а также то, что позволили нанести три опасных удара — ложка дегтя. Возможно, расслабились. Нужно работать над этим. <…> Размеренно, академично играли в первой половине игры. Не напрягались максимально. Во втором тайме попросили увеличить скорость в атаке», — отметил Карпин.

ИА REGNUM напоминает, что матч «Ростов» — «Тамбов» завершился победой хозяев поля. Авторами голов стали Дмитрий Полоз и Кенто Хашимото.

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