Стокгольм, , 22:00 — REGNUM Соглашение властей Швеции с Североатлантическим альянсом, предполагающее возможность использования территории страны военными НАТО, является позором. Соответствующее мнение выразил журналист шведского издания Proletären, обеспокоенный стремлением альянса «взять Россию в кольцо».

Как пишет журналист, в европейских странах закрывают глаза на масштабные учения НАТО со своими партнерами и союзниками, при этом уделяя внимание маневрам России. Автор статьи напомнил о планах альянса провести в мае 2021 года крупнейшие за 25 лет военные учения Defender Europe, в которых примут участие более 30 тысяч военных.

Он напомнил, что подписанный Швецией и НАТО в 2016 году договор разрешает Пентагону и военному блоку использовать страну для выполнения боевых операций.

Так, в документе прописано, что альянс в случае войны с Москвой «будет защищать транспортные маршруты из норвежского Тронхейма», где расположены танки и другое снаряжение для 15 тыс. американских морских пехотинцев.

«Кто тут кому на самом деле угрожает? Кто здесь агрессивная сторона? Как это ни позорно, шведские политики послушно встают и делают Швецию мишенью воображаемой войны с Россией», — пишет журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр обороны Петер Хультквист в своей совместной статье заявили, что страна не станет менять доктрину в области политики безопасности.

По словам Линде и Хультквиста, обсуждение «права на вступление в НАТО», означающего возможность присоединиться к военному альянсу в случае ухудшения ситуации в области политики безопасности, с «точки зрения правых» является попыткой подойти на шаг ближе к членству в военном альянсе.

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