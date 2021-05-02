Джакарта, , 21:50 — REGNUM У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что в 171 км к юго-западу от города Паданга располагался эпицентр землетрясения. Очаг подземных толчков залегал на глубине 16 километров.

Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступало.

Других подробностей произошедшего не сообщалось.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в Южной Корее зафиксировали землетрясение магнитудой 2,1.

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