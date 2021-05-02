Москва, , 21:35 — REGNUM В марте 2021 года COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти пациентов в 2898 случаях в Москве, заявили 2 мая в столичном департаменте здравоохранения.

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Отмечается, что в прошлом месяце в российской столице зарегистрирована 13 061 смерть. Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2888 случаев.

«COVID-19 в марте в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 2898 случаях», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выявили 2699 случаев заражения коронавирусом. За этот же период в городе выздоровели ещё 1617 пациентов с COVID-19. Отметим, что днем ранее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столице составляло 3208.

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