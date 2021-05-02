Турин, Италия, , 21:34 — REGNUM 2 мая в Удине на стадионе «Фриули» в рамках 34-го тура итальянской Серии А 2020/21 по футбол туринский «Ювентус» одержал волевую победу над «Удинезе» со счетом 2:1. На единственный мяч Науэля Лусеро на 10-й минуте встречи «старая синьора» ответила дублем Криштиану Роналду (83', 89' пен). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Желтые карточки получили три футболиста «Удинезе»: Толгай Арслан, Роберто Перейра и Родриго Де Пауль. На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Итальянскому судье помогали Альберто Тегони и Серджо Рангетти.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 30-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился 27-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами.

«Ювентус», одержав волевую победу и набрав 69 очков, поднялся на третью позицию в турнирной таблице лиги. «Удинезе» с 39-ю очками остался на 11-м месте.

Статистика матча («Удинезе"/"Ювентус»)

Удары 9/14

Удары в створ 2/4

Владение 41%/59%

Угловые 2/6

Нарушения 14/18

Составы команд:

«Удинезе»: Скуффет, Бонифази, Нуитинк, Бекао, Де Пауль, Соуза, Лусеро, Ларсен, Арслан, Перейра, Окака.

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Сандро, Данило, Бонуччи, Маккени, Куадрадо, Бентанкур, Бернандески, Роналду, Дибала.