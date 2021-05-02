Александр Комаров, 2 мая 2021, 22:28 — REGNUM Первомайская трагедия в городе Кудымкаре Пермского края активно обсуждается в соцсетях и на форумах. Из-за пожара в частном доме там погибли два ребёнка и шестеро взрослых. По факту причинения смерти по неосторожности СКР возбудил уголовное дело, а друзья погибших собирают деньги на похороны.

На месте пожара. Кудымкар
На месте пожара. Кудымкар
Perm.sledcom.ru

Пожар на улице Пушкина возник рано утром 1 мая. Его площадь составила 120 кв. метров. Спасти не удалось никого из тех, кто был внутри. Телеграм-канал «112» опубликовал список погибших. Судя по нему, погибли мальчик 2016 года рождения, девочка 2011 года рождения, три женщины, двое мужчин и один неустановленный человек. Хозяйкой дома была 39-летняя Галина В., она же — мать погибших детей. Её сожитель отсутствовал в доме, так как работает вахтовым методом и был в отъезде. Ему оперативно сообщили о трагедии.

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По предварительным данным следствия, дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнём. Также не исключено, что пожар возник из-за неисправного электрооборудования. Точная причина станет известна по итогам пожарно-технической экспертизы.

На месте пожара. Кудымкар
На месте пожара. Кудымкар
Perm.sledcom.ru

Семеро погибших в этом доме были из одной семьи. Восьмой оказалась 19-летняя Екатерина — девушка одного из жильцов. В 2020 году она окончила Коми-Пермяцкий агротехнический техникум, а затем поступила в Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж.

«Была активистом, старостой группы и руководителем команды КВН колледжа. Её было всего 19 лет…» — отмечают в агротехническом техникуме.

У Екатерины осталась мать. Но, как написал в соцсети её друг Михаил Вотинов, у неё нет денег на похороны. А сестре Эдуарда — её молодого человека — предстоит похоронить семерых. КВНщики и активисты Кудымкара решили помочь им и объявили сбор средств.

«Мы, КВНщики и активисты города, открываем сбор средств на похороны всех погибших», — написал Вотинов. И добавил, что после похорон общественности будут предоставлены чеки и документы обо всех затратах. А оставшиеся деньги отдадут родственникам погибших под роспись.

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Кроме этих активистов, средства собирают ещё несколько человек. Также необходимую помощь родным и близким погибших окажет краевое министерство социального развития, такое поручение ему дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На месте пожара. Кудымкар
На месте пожара. Кудымкар
Perm.sledcom.ru

Сейчас следователи выясняют причины возникновения пожара и гибели людей. А на форумах и в соцсетях некоторые уже сделали выводы. Часть граждан винит во всём алкоголь. Возможно, что поводом для этих умозаключений стали сведения о том, что семья стояла на учёте как малоимущая. Впрочем, другие форумчане выступили в защиту семьи и отметили, что «малоимущая» не значит «неблагополучная».

Также люди недоумевают, как шестеро взрослых не смогли выбраться из горящего дома. «Что там такое произошло, что никто не смог выбраться. Все спали?» — написал Ярик Б.

«Ярик, надышались во сне продуктами горения и всё, вот и не проснулись», — ответил ему Константин Г.

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Также интернет-пользователи выражают соболезнования родственникам погибших. «Какое горе! Хоронить семерых родных. Представить невозможно», — написал на портале 59.ru анонимный пользователь. Сложно не согласиться. И не дай бог никому столкнуться с подобной трагедией!