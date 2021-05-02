Женева, Швейцария, , 21:28 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных на планете Земля составляет 151 803 822 человека, за последние сутки в мире зафиксировано 808 563 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 2 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 12 870 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 186 538.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 870 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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