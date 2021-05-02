Санкт-Петербург, , 21:25 — REGNUM 2 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 «Зенит» со счетом 6:1 разгромил московский «Локомотив». Победа в матче гарантировала «Зениту» первое место в турнирной таблице первенства за два тура до конца. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми голами в составе «сине-бело-голубых» отметились Артем Дзюба (19', 51'), Сердар Азмун (39', 45+3', 51') и Малком (67'). «Железнодорожники» смогли отметить лишь мячом, забитым Франсуа Камано на 56-й минуте встречи.

«Локомотив», одержав 18-ю победу в сезоне и набрав 61 очко, досрочно стал чемпионом Российской Премьер-лиги сезона 2020/21. «Локомотив» с 52-мя очками временно остался на второй позиции.

Статистика матча («Зенит"/"Локомотив»)

Удары 16/13

Удары в створ 13/5

Владение 44%/56%

Нарушения 13/12

Угловые 2/5

Составы команд:

«Зенит»: Лунев, Чистяков, Сантос, Караваев, Ракицкий (Круговой, 81'), Барриос, Малком (Сутормин, 81'), Кузяев (Мостовой, 81'), Вендел (Дриусси, 13'), Азмун (Оздоев, 70'), Дзюба.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука (Лысцов, 83'), Насименто, Рыбчинский, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Миранчук, 58'), Мухин (Игнатьев, 46'), Смолов (Зе Луиш, 65'), Камано (Лисакович, 58').