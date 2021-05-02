Минск, 2 мая, 2021, 21:20 — ИА Регнум. На площади Победы в Минске 2 мая жители города возлагали цветы на постамент городу-герою Одессе. Традиционная акция памяти прошла неформально и была приурочена к очередной годовщине трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

ИА REGNUM Цветы на постаменте городу-герою Одессе

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Погибших в одесском Доме профсоюзов почтили возложением цветов представители общественных организаций и неравнодушные граждане. Они приходили на площадь в частном порядке и возлагали цветы.

На постаменте городу-герою Одессе также были оставлены памятные мини-плакаты с выражением скорби и напоминанием об ответственности за массовое убийство безоружных мирных манифестантов. Чиновники и милиция не препятствовали возложению цветов, сведений о задержанных за несанкционированную акцию нет.

СМИ Белоруссии проигнорировали традиционную памятную акцию. Отклики на неё присутствуют на личных страницах жителей Минска в социальных сетях, а также на некоторых зарубежных новостных сайтах.

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